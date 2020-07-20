В России возросла заболеваемость менингитом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России в прошлом году было зарегистрировано 1 094 случая заболеваний менингококковой инфекцией. При этом количество переболевших увеличивается несколько лет подряд, отмечают в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает News.ru.

Больше всего больных отмечается в Москве (365 человек), Новосибирской (90) и Московской (57) областях, Санкт-Петербурге (51) и Свердловской области (28).

Как рассказала врач-инфекционист София Русанова, в РФ менингококковая инфекция встречается часто и протекает в большинстве случаев в виде менингококкового назофарингита.

Она отметила, что рост заболеваемости связан с отказом от вакцинации, а также с притоком в страну мигрантов, у которых не сделаны прививки.

"И получается замкнутый круг: детки не все привиты, взрослые – кому-то не предложили, кто-то вообще не знал", – рассказала Русанова.

Кроме того, специалист подчеркнула, что человек может одновременно болеть менингококковой инфекцией и COVID-19.

Ранее стало известно, что в России более 1,4 миллиона человек уже сделало прививки от клещевого энцефалита. Сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала, что количество клещей в стране можно считать обычным, но там, где сохранилась сухая трава, насекомых достаточно много.

В Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.

