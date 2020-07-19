В Роспотребнадзоре представили новые правила работы организаций общественного питания

17:22
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роспотребнадзор представил новые правила оказания услуг общественного питания. Данные требования предусматривают прием заказов в удаленном формате, проект постановления правительства России появился официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проект постановления разработан на основе утрачивающих силу с 1 января 2021 года Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 года №1036", – следует из пояснительной записки.
Стало известно, что данный проект не содержит нормы, которые дублируют положения закона РФ "О защите прав потребителей". В связи с чем в опубликованном проекте учитываются возможности использования электронных способов взаимодействия субъектов правоотношений. Речь идет о заказе еды в дистанционном режиме через Сеть.
В июне Роспотребнадзор проверил более 6 тысяч объектов по поводу профилактики COVID-19. Нарушения зафиксировали на 1598 объектах. Специальные проверки осуществили на 773 объектах.
Ранее кафе и рестораны заработали в Подмосковье. Планировалось, что заведения общепита откроются в регионе 25 июля.
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