Московский планетарий отменил наблюдения противостояния Марса и лунного затмения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском планетарии отменили наблюдения полного затмения Луны и великого противостояния Марса из-за облачной погоды, сообщила пресс-служба планетария в Twitter.

"К превеликому сожалению, мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения", – говорится в сообщении.

Наблюдения двух редких астрономических явлений должны были состояться в пятницу, 27 июля, с 21:30 до 1:00.

Самое длинное лунное затмение покажет в прямом эфире Москва 24. Гарантированно увидят редкое явление в живую жители Северного Кавказа, Прикаспийской низменности и Южного Урала.

Подробнее о том, влияют ли планетарные изменения на нашу жизнь и какие тревоги возникают у горожан в эти периоды, читайте в материале портала Москва 24.