Лунное мракобесие: стоит ли бояться прихода кровавого светила

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Сегодня, 27 июля, ровно в 21:24 у каждого москвича есть шанс поднять голову в небо и увидеть полное лунное затмение. Если не помешают облака, то в течение четырех часов можно будет наблюдать Луну в необычном, кроваво-багряном цвете. Влияют ли планетарные изменения на нашу жизнь и какие тревоги возникают у горожан в эти периоды – в материале портала Москва 24.
Фото: ТАСС/Zuma/U Aung
Берегитесь оборотней
К любым изменениям люди во все времена относились настороженно. Что уж говорить, когда дело идет о переменах планетарного масштаба. Светило солнце – и вдруг его перекрыло черным пятном. Или вышла в ночи луна, которая всю жизнь была желтой, но внезапно стала красной. Конечно, человек пугается, видя то, с чем не сталкивался раньше. Страхи рисуют в человеческих фантазиях самые невероятные вещи и порождают большое количество мифов. Особенно ярко это проявляется в ночные периоды, ведь свет луны тусклый, очертания предметов нечеткие, и люди просто додумывают то, что зачастую существует только в их голове.
Отсюда рождается много легенд о том, что в полнолуние или затмение встают мертвецы, свое истинное обличие обретают люди-оборотни, совершаются массовые самоубийства и кровавые расправы. Люди стараются закрывать шторы, не спать у окна, откуда светит луна, ставят "защитные" тазики с водой у порога. Кто-то считает такой период отличным для гадания и различных мистических ритуалов: перед затмением с рыночных прилавков массово исчезают куриные пупочки и бычьи сердца.
Особо чувствительные ощущают геомагнитные пульсации уже за неделю до события. Заранее узнав о предстоящем "космическом театре" из СМИ, их организм начинает активно реагировать: повышается давление, учащается пульс, болит голова, стонут ноги. Но по словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, люди все это придумывают.
"Есть категория людей, тревожно настроенных относительно судьбоносных знамений, своего здоровья, дара предвидения и так далее. Они начинают день если не с чтения гороскопов, то с того, что находят в СМИ информацию о текущей обстановке с инсоляцией и геомагнитным состоянием Земли. Это люди, которым нужно найти нечто третье, судьбоносное, отвечающее на вопрос, что с ними происходит и почему", – говорит он.
Эксперт добавил, что фактически приметы действуют только на осведомленных и на праздно шатающуюся публику. Это как вопрос про депрессию – сложно пребывать в ней, если вы ежедневно должны крутить головой направо-налево и постоянно быть в фокусе.
Те, кто занимаются астрономией в научных целях, также разделяют мнение о надуманности проблемы и подтверждают, что никакого воздействия на земную жизнь ни в полнолуние, ни в затмение нет. Беспокойство возникает скорее из-за любительской информации в интернете, где "знатоки" при любом событии с Луной и Солнцем предрекают чуть ли не конец света.
Все идет изнутри
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
На самом деле, на сегодняшний день людей, переживающих за то, что кусок Луны оторвется и прилетит им в голову, не так много. Большинство из них уже забрали на себя экстрасенсы, нумерологи и астрологи. Это выбор: кто-то ходит к своему психотерапевту, а кто-то – к нумерологу. Второй обычно рисует позитивные прогнозы, чтобы в период печали и тревог человек пришел к нему за новой порцией эфемерного счастья.
Но в целом, как правило, если человек тревожный, то он страдает всем набором психосоматических расстройств. Начиная с артериальной гипертензии и далее по списку.
Как помочь себе или другим не бояться Луны?
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Важно успокоиться и напомнить себе или особо чувствительным близким, что нет реальных поводов для головокружения или подъема артериального давления.
Для перепадов есть всего три объективных повода: больные почки, больная щитовидка или психогенный фактор. Если первые два у вас не диагностированы, то можно смело говорить, что все дело в психике и восприятии. Важно осознать, что то, что с вами происходит, это не физическая болезнь, а всего лишь ваши переживания.
"Терапия именно с этого и начинается – со снятия тревожного восприятия себя", – подтвердил Федорович.
Отвлекитесь на другие дела, найдите себе интересное занятие или просто поменяйте свои установки. Фиксируйте в голове приятные мелочи, которые случаются с вами в период лунного затмения. Добрый разговор со старым другом или улыбка ребенка, комплимент от соседа или внезапное вознаграждение на работе. Создавайте приятные моменты сами, делайте себе маленькие подарки, и тогда Луна будет играть только положительную роль светила в ночи.
И кстати, не забудьте понаблюдать за галактической красотой с 28 по 30 июля: в этот период ежегодно происходит звездопад, и на Землю будут сыпаться метеоры потока Южные дельты-Аквариды.