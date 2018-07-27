Лунное мракобесие: стоит ли бояться прихода кровавого светила

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Сегодня, 27 июля, ровно в 21:24 у каждого москвича есть шанс поднять голову в небо и увидеть полное лунное затмение. Если не помешают облака, то в течение четырех часов можно будет наблюдать Луну в необычном, кроваво-багряном цвете. Влияют ли планетарные изменения на нашу жизнь и какие тревоги возникают у горожан в эти периоды – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Zuma/U Aung

Берегитесь оборотней

К любым изменениям люди во все времена относились настороженно. Что уж говорить, когда дело идет о переменах планетарного масштаба. Светило солнце – и вдруг его перекрыло черным пятном. Или вышла в ночи луна, которая всю жизнь была желтой, но внезапно стала красной. Конечно, человек пугается, видя то, с чем не сталкивался раньше. Страхи рисуют в человеческих фантазиях самые невероятные вещи и порождают большое количество мифов. Особенно ярко это проявляется в ночные периоды, ведь свет луны тусклый, очертания предметов нечеткие, и люди просто додумывают то, что зачастую существует только в их голове.

Отсюда рождается много легенд о том, что в полнолуние или затмение встают мертвецы, свое истинное обличие обретают люди-оборотни, совершаются массовые самоубийства и кровавые расправы. Люди стараются закрывать шторы, не спать у окна, откуда светит луна, ставят "защитные" тазики с водой у порога. Кто-то считает такой период отличным для гадания и различных мистических ритуалов: перед затмением с рыночных прилавков массово исчезают куриные пупочки и бычьи сердца.

Особо чувствительные ощущают геомагнитные пульсации уже за неделю до события. Заранее узнав о предстоящем "космическом театре" из СМИ, их организм начинает активно реагировать: повышается давление, учащается пульс, болит голова, стонут ноги. Но по словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, люди все это придумывают.

"Есть категория людей, тревожно настроенных относительно судьбоносных знамений, своего здоровья, дара предвидения и так далее. Они начинают день если не с чтения гороскопов, то с того, что находят в СМИ информацию о текущей обстановке с инсоляцией и геомагнитным состоянием Земли. Это люди, которым нужно найти нечто третье, судьбоносное, отвечающее на вопрос, что с ними происходит и почему", – говорит он.

Эксперт добавил, что фактически приметы действуют только на осведомленных и на праздно шатающуюся публику. Это как вопрос про депрессию – сложно пребывать в ней, если вы ежедневно должны крутить головой направо-налево и постоянно быть в фокусе.

Лайфхак: если люди долго не могут до вас дозвониться, смело отвечайте: "Ну что я могу поделать, это ретроградный Меркурий, нарушение коммуникативных каналов". Если смеха не последует, и человек в ответ сообщит вам, что действие Меркурия закончилось вчера, парируйте словами, что "а хвост-то все еще тянется" и на всякий случай подкидывайте ему номер телефона хорошего специалиста.





Те, кто занимаются астрономией в научных целях, также разделяют мнение о надуманности проблемы и подтверждают, что никакого воздействия на земную жизнь ни в полнолуние, ни в затмение нет. Беспокойство возникает скорее из-за любительской информации в интернете, где "знатоки" при любом событии с Луной и Солнцем предрекают чуть ли не конец света.



Дмитрий Зигфридович Зибе доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Сегодня вечером вместо того, чтобы нормально лечь спать, будут бегать по улицам в поисках чистого неба, чтобы полюбоваться лунным затмением. Никакого другого влияния не будет, потому что Луна просто заходит в земную тень. Так что если кто-то чувствует ухудшение здоровья, когда попадает в тень, ему будет плохо.

Все идет изнутри

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На самом деле, на сегодняшний день людей, переживающих за то, что кусок Луны оторвется и прилетит им в голову, не так много. Большинство из них уже забрали на себя экстрасенсы, нумерологи и астрологи. Это выбор: кто-то ходит к своему психотерапевту, а кто-то – к нумерологу. Второй обычно рисует позитивные прогнозы, чтобы в период печали и тревог человек пришел к нему за новой порцией эфемерного счастья.

Но в целом, как правило, если человек тревожный, то он страдает всем набором психосоматических расстройств. Начиная с артериальной гипертензии и далее по списку.



Федорович Александр Михайлович Врач-психотерапевт высшей категории Переживая по поводу геомагнитного состояния планеты, люди уходят в обострения своих хронических расстройств. Мысль о том, влияет Луна и солнечная инсоляция на их здоровье или нет, запускает механизмы тревоги, и человек, вырабатывая соответствующие гормоны стресса, реагирует на это. В такой ситуации обычно возникают гипертонические кризы, изменение артериального давления, поступают жалобы на головные боли, головокружение, вялость и слабость, особенно у пожилых людей.

Как помочь себе или другим не бояться Луны?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Важно успокоиться и напомнить себе или особо чувствительным близким, что нет реальных поводов для головокружения или подъема артериального давления.

Для перепадов есть всего три объективных повода: больные почки, больная щитовидка или психогенный фактор. Если первые два у вас не диагностированы, то можно смело говорить, что все дело в психике и восприятии. Важно осознать, что то, что с вами происходит, это не физическая болезнь, а всего лишь ваши переживания.

"Терапия именно с этого и начинается – со снятия тревожного восприятия себя", – подтвердил Федорович.

Отвлекитесь на другие дела, найдите себе интересное занятие или просто поменяйте свои установки. Фиксируйте в голове приятные мелочи, которые случаются с вами в период лунного затмения. Добрый разговор со старым другом или улыбка ребенка, комплимент от соседа или внезапное вознаграждение на работе. Создавайте приятные моменты сами, делайте себе маленькие подарки, и тогда Луна будет играть только положительную роль светила в ночи.

И кстати, не забудьте понаблюдать за галактической красотой с 28 по 30 июля: в этот период ежегодно происходит звездопад, и на Землю будут сыпаться метеоры потока Южные дельты-Аквариды.

Кстати, если вы физически не сможете наблюдать за этим редким астрологическим явлением, телеканал Москва 24 в прямом эфире покажет "кровавую Луну".