"Кровавая Луна" в прямом эфире. Трансляция Москвы 24

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Москва 24 в прямом эфире показывает самое длинное лунное затмениев ночь с 27 на 28 июля. Оно сопровождается великим противостоянием Марса.

"27 июля с 21:24 до 01:19 по московскому времени произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России. Луна пройдет через центр земной тени. Последний раз подобное случалось в 1830 году.



Гарантированно увидят редкое явление в живую жители Северного Кавказа, Прикаспийской низменности и Южного Урала. Там затмение будет видно довольно четко.

К любым изменениям люди во все времена относились настороженно. Что уж говорить, когда дело идет о переменах планетарного масштаба. Организм особо чувствительных начинает активно реагировать: повышается давление, учащается пульс, болит голова, стонут ноги. Но по словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, люди все это придумывают.

Эксперт добавил, что фактически приметы действуют только на осведомленных и на праздно шатающуюся публику. Это как вопрос про депрессию – сложно пребывать в ней, если вы ежедневно должны крутить головой направо-налево и постоянно быть в фокусе.





Подробнее о том, влияют ли планетарные изменения на нашу жизнь и какие тревоги возникают у горожан в эти периоды, читайте в материале портала Москва 24.