Ученые выяснили причину старения женщин

Рождение детей приводит к изменениям в организме у женщин на клеточном уровне. Это является основной причиной старения, выяснили ученые из Северо-Западного университета в США, сообщают "Аргументы недели".

Изменения происходят в ключевых маркерах старения – теломерах, а участки хромосом, выполняющие защитную функцию, прекращают выполнять свои задачи.

При этом, чем больше у женщин детей, тем быстрее происходит старение клеток. Ключевой ущерб организму наносится во время беременности.

Ранее ученые заявили, что для того, чтобы сократить риск преждевременной смерти , нужно обращаться только к одному лечащему врачу.