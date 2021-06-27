Ракету "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Ракета-носитель Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур для запуска к Международной космической станции (МКС), сообщил пресс-служба "Роскосмоса".

Запуск корабля намечен на 30 июня, а его стыковка к российскому модулю "Поиск" МКС должна состояться 2 июля.

"Прогресс" доставит на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.

Сегодня на МКС работает 65-я экспедиция. В ее состав входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.

