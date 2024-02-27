Магнитная буря началась на Земле

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Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщает центр погоды "Фобос".

Это первая магнитная буря с начала 2024 года. Ей присвоен класс G1.

По словам синоптиков, прогнозы моделей не ожидали развития магнитных бурь, в связи с этим предполагается, что начавшееся явление вскоре прекратится.

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления и испытывать бессонницу.

Ранее сообщалось, что в начале февраля на Солнце произошло несколько выбросов частиц в направлении Земли, однако сильных магнитных бурь не было зафиксировано.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева порекомендовала метеозависимым употреблять больше воды и не перенапрягаться, чтобы легче пережить резкую смену погоды. Чтобы помочь себе, эксперт посоветовала выпить крепкий чай, кофе или несколько стаканов воды.

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