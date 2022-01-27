Световой день увеличится более чем на 1,5 часа к концу февраля в Москве

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
К концу февраля световой день увеличится более чем на 1,5 часа и превысит 10,5 часа на широте Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
При этом 1 февраля продолжительность дня составит 8 часов 57 минут.
Астрономы рассказали, что Солнце будет двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля, а после перейдет в созвездие Водолея. При этом, отметили эксперты, февраль – не лучший месяц для наблюдений за Солнцем. Однако практически в любой бинокль или телескоп будут видны пятна и образования на его поверхности.
"Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра", – напомнили ученые.
20 января сообщалось, что мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце. По словам специалистов, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли оценивается на уровне R2. Это означает, что вспышка на Солнце может приводить к нарушению радиосвязи и сбоям в работе навигационных систем.
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