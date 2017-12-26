Ученые из США создали лекарство, подавляющее ВИЧ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Молекулярные биологи из Йеля создали сверхэффективный препарат, подавляющий работу фермента, который помогает ВИЧ встроить себя в ДНК клетки. Они успешно протестировали вещество на мышах.
"Одна доза наночастиц, начиненных нашим "веществом-1", защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель, – сообщила исследователи Кэрен Андерсон в статье PNAS. – "Вещество-1" способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его "неуязвимыми" версиями".
Современные антиретровирусные препараты могут продлить жизнь больным на десятки лет. Они подавляют различные этапы репликации вируса, но обладают сильными побочными эффектами. Из-за этого медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.
Именно во время перерыва инфекция снова начинает интенсивно распространяться, зачастую возвращаясь к начальным масштабам в короткий срок. Исследователи ищут способ избежать таких контратак вируса.
Андерсон и ее коллеги при помощи компьютерных моделей смогли отобрать самые эффективные лекарства подавляющие фермент ВИЧ, позволяющий ему встраиваться в ДНК клеток. После этого ученые попытались улучшить работу всех отобранных молекул, меняя структуру их ключевых элементов. Так появилась молекула под названием "вещество-1". Она взаимодействует с вирусом примерно в 2,5 тысячи раз более активно, чем ее прародитель.
Ученые синтезировали реальный аналог молекулы и проверили его на культурах иммунных клеток, зараженных ВИЧ, в комбинации с другими антиретровирусными препаратами или в составе особых наночастиц, которые постепенно выделяли "вещество-1" в окружающую среду.
Новая молекула усиливала действие препаратов и успешно подавляла вирус даже в малых дозах. При этом ее собственное действие не вызывало побочных эффектов. Тогда исследователи начали эксперименты на мышах "человеческой" иммунной системой.
Оказалось, что одна доза наночастиц с "веществом-1" защищала животных от инфекции на 30 дней, если они не были заражены до начала опытов, и удерживала ее на минимально низком уровне в противном случае. Исследователи надеются, что соединение может лечь в основу препаратов, которые помогут в длительный срок подавлять инфекцию и служить профилактикой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: