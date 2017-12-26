Ученые из США создали лекарство, подавляющее ВИЧ

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Молекулярные биологи из Йеля создали сверхэффективный препарат, подавляющий работу фермента, который помогает ВИЧ встроить себя в ДНК клетки. Они успешно протестировали вещество на мышах.

"Одна доза наночастиц, начиненных нашим "веществом-1", защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель, – сообщила исследователи Кэрен Андерсон в статье PNAS. – "Вещество-1" способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его "неуязвимыми" версиями".

Современные антиретровирусные препараты могут продлить жизнь больным на десятки лет. Они подавляют различные этапы репликации вируса, но обладают сильными побочными эффектами. Из-за этого медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

Именно во время перерыва инфекция снова начинает интенсивно распространяться, зачастую возвращаясь к начальным масштабам в короткий срок. Исследователи ищут способ избежать таких контратак вируса.

Андерсон и ее коллеги при помощи компьютерных моделей смогли отобрать самые эффективные лекарства подавляющие фермент ВИЧ, позволяющий ему встраиваться в ДНК клеток. После этого ученые попытались улучшить работу всех отобранных молекул, меняя структуру их ключевых элементов. Так появилась молекула под названием "вещество-1". Она взаимодействует с вирусом примерно в 2,5 тысячи раз более активно, чем ее прародитель.

Ученые синтезировали реальный аналог молекулы и проверили его на культурах иммунных клеток, зараженных ВИЧ, в комбинации с другими антиретровирусными препаратами или в составе особых наночастиц, которые постепенно выделяли "вещество-1" в окружающую среду.

Новая молекула усиливала действие препаратов и успешно подавляла вирус даже в малых дозах. При этом ее собственное действие не вызывало побочных эффектов. Тогда исследователи начали эксперименты на мышах "человеческой" иммунной системой.

Оказалось, что одна доза наночастиц с "веществом-1" защищала животных от инфекции на 30 дней, если они не были заражены до начала опытов, и удерживала ее на минимально низком уровне в противном случае. Исследователи надеются, что соединение может лечь в основу препаратов, которые помогут в длительный срок подавлять инфекцию и служить профилактикой.