ВИЧ – не приговор. Как в Москве помогают инфицированным детям

Многолетняя работа по оказанию помощи детям, зараженным ВИЧ-инфекцией, приносит свои плоды: столичная система здравоохранения вышла на самые высокие стандарты. Что сделано и что предстоит сделать в борьбе с распространением инфекции – в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/demiurg_100

Морозовская больница

В октябре этого года на месте одноэтажных инфекционных корпусов постройки 1930-х годов появилось новое отделение Морозовской больницы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его проектировали так, чтобы у детей не было ощущения, что они находятся в больнице.

Вводим в эксплуатацию новую Морозовскую больницу. Появились первые пациенты. Благоустроили ее так, чтобы не чувствовалось, что это больница. pic.twitter.com/TAC1ENVQsD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 октября 2017 г.



Ежегодно пройти лечение в новом корпусе сможет до 80 тысяч детей и подростков. Амбулаторное отделение рассчитано на 500 человек.

Несмотря на то что Морозовская больница – одно из старейших учреждений здравоохранения столицы, сейчас она полностью соответствует самым высоким мировым стандартам и даже обгоняет их.



Игорь Колтунов, главный врач Морозовской больницы Фактически мы дадим городу 100-процентное покрытие всех медицинских профилей, которые только существуют в мире. Ни в одной стране мира нет такого комплекса отделений, сосредоточенных на территории одной больницы.

В этом году больница совместно с департаментом здравоохранения Москвы и фондом "АиФ. Доброе сердце" начнет новую программу медико-социального сопровождения детей, зараженных ВИЧ-инфекцией.

Проект предусмотрен не только для детей, проживающих в Москве. Обратиться за помощью могут жители любых регионов России и стран СНГ.

IT-технологии на службе медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам главного врача Морозовской больницы Игоря Колтунова, главная проблема в борьбе с ВИЧ сегодня в том, что большинство людей просто не знают о том, куда обратиться за помощью.



Игорь Колтунов, главный врач Морозовской больницы Население не в курсе, какую медицинскую помощь может получить любой житель России в условиях столичного здравоохранения.

Поэтому приоритетным направлением в ближайшее время станет именно информационная политика, которая позволит донести корректную информацию по борьбе с ВИЧ до самых отдаленных уголков России.



Алексей Мазус, руководитель Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом Выяснилось, что большинство пользователей Сети пытаются получить ответы на свои вопросы у так называемых секс-блогеров.

Мазус добавил, что такого рода "советчики" сами не располагают информацией, которой можно доверять. В связи с этим особое внимание уделят информированию через интернет, а не печатные издания, как было раньше.

Кроме того, большой вклад в борьбу с детским ВИЧ сможет внести телемедицина, которая позволит проводить дистанционные консультации врачей с пациентами. Это поможет детям в любой точке страны получать высококвалифицированную помощь экспертов из лучших учреждений здравоохранения России.

Повышение квалификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В борьбе с ВИЧ-инфекцией важно не только техническое и лекарственное обеспечение больниц. Сегодня на первый план выходит необходимость формирования профессиональных навыков ведения пациентов с ВИЧ у врачей широкого профиля.



Алексей Мазус, руководитель Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом Для нас важно, чтобы доктора разных специальностей знали медицинские основы ведения инфицированных больных. Есть определенные особенности, с которыми может столкнуться врач, соответствующие схемы лечения. У нас давно работает система обучения докторов, каждую неделю проводятся семинары.

На то, чтобы заинтересовать врачей в получении таких навыков, в том числе нацелена новая программа "Московский врач". За присвоение этого статуса доктора получают надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Но, чтобы подтвердить свое право претендовать на такое высокое звание, специалистам прежде всего нужно доказать, что их навыки выше общих требований и соответствуют лучшим мировым стандартам. Это касается и практических навыков в работе с ВИЧ-инфицированными пациентами.



Алексей Мазус, руководитель Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом В Москве создана уникальная платформа по образованию врачей, и она работает. Каждый день специалисты в области борьбы с ВИЧ выезжают в учреждения столичного здравоохранения и оказывают всестороннюю помощь в сложных ситуациях.

Сколько стоит лечение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицинские услуги ВИЧ-инфицированным оказывают бесплатно, на основе ОМС. Чтобы обеспечить больницы всем необходимым, правительство Москвы выделило 2 миллиарда рублей.

Все препараты закупаются централизованно: учреждения здравоохранения формируют заявки с перечнем соответствующих препаратов, после чего получают их в полном объеме.

Кроме того, больницы могут получать дополнительные лекарства для лечения каких-то единичных случаев, поскольку процесс лечения ВИЧ-инфицированных часто может быть связан с сопутствующими осложнениями.