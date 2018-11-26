Два российских спутника "Ресурс-П" вышли из строя

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Два из трех запущенных ранее спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" вышли из строя. Первый аппарат, отправленный в космос в 2013 году, несмотря на множество сбоев в системе продолжает функционировать в интересах заказчиков, пишет "Коммерсант".

По данным источников издания, второй аппарат не отработал и половины своего гарантийного срока, а третий "Ресурс-П" с февраля 2017 года находился под наблюдением из-за отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии.

Три спутника "Ресурс-П" были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно.

В "Роскосмосе" подтвердили эту информацию, передает РИА Новости.

Специалисты госкорпорации провели анализ, по результатам которого приняли решение вывести из состава орбитальной группировки аппарат "Ресурс номер 2".

"Космический аппарат "Ресурс номер 3" находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Ранее стало известно, что 21 декабря состоится запуск третьего спутника "Благовест" на ракете "Протон". Первые два спутника были запущены 19 апреля и 17 августа. Идет работа по созданию четвертого аппарата, он будет запущен в первом квартале будущего года.