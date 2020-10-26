Ученые заявили об обнаружении гвоздей с распятия Христа

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Исследователи из Израиля заявили, что идентифицировали гвозди, которыми распяли Иисуса Христа. Гвозди были найдены в погребальной пещере первого века, в месте упокоения первосвященника Иудеи Каиафы в Иерусалиме еще в 1990 году.

Однако сейчас ученые сравнили находку с материалом из оссуариев 25 гробниц – известняковых ящиков, в которых раньше хранились кости. В частности, были исследованы физические и химические свойства. В результате единственным местом, где составы совпали, оказалась Каиафа.

Специалисты также обнаружили в ржавчине мелкие кусочки дерева и несколько микроскопических фрагментов костей. Исследователи полагают: данных фактов достаточно для того, чтобы утверждать, что гвозди использовались для распятия.

При этом доказательством того, что гвозди действительно использовались для казни Христа, можно считать то, что найдены они были именно в гробнице Каиафы. Ученые предположили, что первосвященник хранил их.

В древности считалось, что гвозди, используемые при распятии, обладают мощными целебными свойствами, и поэтому они использовались как амулеты, говорится в исследовании в журнале Archaeological Discovery.

Управление древностей Израиля отметило, что проделанная работа дает пищу для размышлений. В то же время там отметили, что прямая связь находки с пещерой не доказана, а гвозди могли быть применены к любому из нарушителей римского права.

Ученые из Йельского университета в США ранее назвали ключевой причиной вымирания динозавров падение астероида. До этого считалось, что этому способствовала вулканическая активность в Центральной Индии.