Фестиваль дудука пройдет в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском планетарии 6 и 7 октября пройдет пятый международный фестиваль дудука. Посетители увидят полнокупольное мультимедийное шоу под звуки армянского музыкального инструмента, сообщает Агентство "Москва".

Сферический экран позволит погрузиться в видеоряд, который снимали с углом обзора в 180 градусов с помощью специальных объективов. Кадры, запечатленные такими объективами, сами имеют форму сферы.

Среди заснятых видов в фильме представлены гора Арарат, монастырь Татев, живописные ущелья, цветущие маки и виноград, а также виды Еревана.

Дудук прозвучит на фестивале не только в сопровождении живых и электронных инструментов, но и совместно с камерным хором "Озарение". Музыкальное сопровождение создадут ключевые фигуры современной российской world music сцены.

6 октября специальным гостем фестиваля станет Руслан Ивакин (GURUDE) – артист, скрещивающий горловое пение, неоклассику и кельтские мотивы. 7 октября для гостей фестиваля с этническим сетом выступит Сати Казанова с новым проектом Sati Ethnica.

Фестиваль дудука приурочат к Всемирной неделе космоса – ежегодному событию, посвященному изучению вопросов вселенной. Начало фестивальных концертов – в 21:00.

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