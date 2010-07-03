Найден способ нейтрализовать белок, помогающий выжить раковым клеткам

В МГУ нашли способ "перехитрить" белок, помогающий раковым клеткам выжить в процессе лечения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.
Опухолевые клетки в процессе канцерогенеза способны вырабатывать устойчивость к механизмам гибели. Нередко это происходит из-за того, что в злокачественных клетках повышен уровень белков выживания семейства Bcl-2.
К числу таковых относится белок Mcl-1. Опухолевая клетка использует его для быстрой адаптации к стрессовым воздействиям, защищая себя от апоптоза, одной из разновидностей клеточной гибели.
Таким образом, Mcl-1 становится привлекательной мишенью для разработки противоопухолевых препаратов. В исследовании особое внимание уделялось химическим веществам, способным связываться с Mcl-1 и блокировать активность данного белка.
Удалось предсказать потенциальные побочные эффекты, ассоциированные с ингибированием Mcl-1 в здоровых клетках, а также выявить молекулярные аспекты взаимодействия Mcl-1 с его природными антагонистами – белками Noxa и Bim, а также с одним из синтезированных низкомолекулярных ингибиторов.
Полученные результаты позволили сформулировать теорию о направленном создании соединений, вызывающих специфическую деградацию Mcl-1 в протеасомах – внутриклеточных комплексах утилизации белков. В настоящее время ученые МГУ активно изучают нейтрализацию Mcl-1 на различных опухолевых клеточных линиях.
Ученые из Бостонского университета нашли способ выявить рак легких еще до появления его первых симптомов. Специалисты полагают, что открытие поможет предотвратить развитие опасной болезни.
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