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Наука

15:46

Опубликованы две новые фотографии Марса

наука

Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Китайское национальное космическое управление поделилось двумя новыми фотографиями Марса, которые были сделаны космическим зондом "Тяньвэнь-1". Об этом говорится в Twitter-профиле CGTN.

На представленных снимках Марс в тени, при этом полушарие планеты освещено в форме полумесяца.
Оба данных кадра сняли, когда аппарат находился на высоте 11 тысяч километров над поверхностью планеты.

Китайская миссия по исследованию Марса под названием "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Исследователи хотят изучить Красную планету, ее атмосферу, а также геологические характеристики. Запуск программы состоялся 23 июля 2020 года посредством ракеты-носителя "Чанчжэн-5".

Ранее говорилось, что NASA впервые запустит вертолет на Марсе в апреле. Эксперты рассчитывают делать фото прямо во время движения аппарата.

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