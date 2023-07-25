ЦУП NASA в Хьюстоне временно потерял связь с МКС

Фото: NASA

В центре управления полетами (ЦУП) NASA в Хьюстоне во вторник, 25 июля, возникли проблемы с электроснабжением, которые привели к потере связи с Международной космической станцией (МКС), но не создали опасности для экипажа, заявил руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", – сказал он.

Монталбано добавил, что в течение 20 минут после обнаружения проблемы им удалось связаться с экипажем при помощи российских систем. чтобы предупредить всех о произошедшем.

"Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", – подчеркнул руководитель программы NASA.

В течение 1,5 часа ЦУП перевели на резервные системы питания, что позволило восстановить связь со станцией. В ближайшее время специалисты изучат причины произошедшего. Монталбано выразил надежду, что к концу текущего дня центр управления вернется к работе в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, продлившийся более шести часов. Они установили аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М) на модуль "Звезда" и демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

Космонавты вышли в открытый космос 22 июня в 17:24 по московскому времени. Предполагалось, что они проведут в открытом космосе 6 часов 51 минуту, однако они справились с поставленными задачами за 6 часов 23 минуты.



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