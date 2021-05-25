Голубая "корона" может появиться на Луне во время затмения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Диск Луны во время полного затмения 26 мая может украсить голубая кайма, напоминающая корону. Такая иллюзия может возникнуть из-за проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой Северного полушария Земли. Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами", – сказал астроном.

В РФ увидеть полное лунное затмение смогут только жители Дальнего Востока. В европейской части страны оно будет не видно из-за того, что его пик придется на дневные часы.

Полное затмение Луны жители Земли смогут наблюдать 26 мая. По словам астрономов, каждое полушарие нашей планеты может видеть такое явление не чаще, чем раз в 12 лет. Затмение так называемой Суперлуны в этом году будет наблюдаться с 12:45 до 15:53 мск.

Ранее профессор Университета Кенхи Евгений Зубко рассказал о лунном затмении 26 мая. По его словам, в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. По его словам, научная ценность затмения ограниченна, однако именно благодаря ему древние греки сделали вывод о шарообразной форме Земли, поэтому "плоскоземельщикам" он рекомендовал обязательно понаблюдать за явлением.