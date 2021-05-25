Голубая "корона" может появиться на Луне во время затмения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Диск Луны во время полного затмения 26 мая может украсить голубая кайма, напоминающая корону. Такая иллюзия может возникнуть из-за проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
"В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой Северного полушария Земли. Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами", – сказал астроном.
В РФ увидеть полное лунное затмение смогут только жители Дальнего Востока. В европейской части страны оно будет не видно из-за того, что его пик придется на дневные часы.
Полное затмение Луны жители Земли смогут наблюдать 26 мая. По словам астрономов, каждое полушарие нашей планеты может видеть такое явление не чаще, чем раз в 12 лет. Затмение так называемой Суперлуны в этом году будет наблюдаться с 12:45 до 15:53 мск.
Ранее профессор Университета Кенхи Евгений Зубко рассказал о лунном затмении 26 мая. По его словам, в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. По его словам, научная ценность затмения ограниченна, однако именно благодаря ему древние греки сделали вывод о шарообразной форме Земли, поэтому "плоскоземельщикам" он рекомендовал обязательно понаблюдать за явлением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: