Reuters: могила женщины возрастом 5 тыс лет найдена в Перу

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На побережье в Перу была найдена могила женщины возрастом 5 000 лет, передает Reuters.

Найденная женщина могла принадлежать к высшим слоям древней цивилизации Караль. Как подчеркнули археологи, одноименный город расположен примерно в 180 километрах от перуанской столицы Лимы и считается старейшим в Южной Америке. Он был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации.

Открытие позволило установить, что важную связь с этой цивилизацией имели не только мужчины, но и женщины.

Женщина, предположительно, умерла в возрасте около 20–35 лет. Ее тело было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Гробница также была окружена корзинами с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.

Ранее специалисты археологического отдела Бордо обнаружили на площади Ренодель во Франции девять саркофагов. Они пролежали в земле 1 300 лет. Руководитель группы Камиль Ванхов рассказал, что находки не стали неожиданными, так как рядом с местом захоронения располагается церковь Сент-Круа. При этом исследователи предполагают, что это не последние находки там.