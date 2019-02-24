Первый туристический космодром построят в России

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Частный космодром для суборбитальных полетов впервые построят в России. Реализация идеи требует 40 миллионов долларов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию "КосмоКурс".

Проект подразумевает строительство двух стартовых комплексов к 2022 году на территории площадью пять миллионов квадратных метров. Объекты возведут либо в Татарстане, либо в Нижегородской области.

Космодром собираются использовать для туристических полетов на высоту около 200 километров. Внутри кабины с персональными иллюминаторами участники, прошедшие спецподготовку за 200 тысяч долларов, смогут перемещаться в невесомости. Первый пуск могут провести уже в 2025 году.

Разработки допускают использование космодрома для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. Как отмечают эксперты, характеристики объектов не позволят размещать любые ракеты. Впрочем, они пригодятся при возведении новых стартовых площадок.

Ранее американская компания Virgin Galactic впервые испытала корабль для космического туризма с пассажирами на борту. Аппарат поднялся на высоту 89,9 километра.