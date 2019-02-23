Корабль для космического туризма впервые испытали с пассажирами на борту

Фото: twitter.com/@virgingalactic

Virgin Galactic провела в пятницу испытательный пуск корабля для космического туризма с тремя членами экипажа на борту.

Отмечая событие, компания разместила в Twitter фотографию корабля на фоне Земли и сопроводила ее подписью: "SpaceShipTwo в естественных для него условиях".

По данным портала Space.com, самолет-носитель вылетел с аэродрома в Калифорнии. Набрав необходимую высоту, экипаж суборбитального корабля включил ракетный двигатель. Аппарат поднялся на высоту 55,87 миль (89,9 км).

На борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи и руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.

Полет SpaceShipTwo стал уже вторым по счету, когда была превышена высота в 50 миль (80 км). Первый полет состоялся в декабре 2018 года, тогда корабль впервые достиг высоты 82,7 км.

В Virgin Galactic уточнили, что, как и ВВС США, подразумевают, что космос начинается на высоте около 80 км. Между тем, согласно определению Международной авиационной федерации, космическим полетом считается тот, который проходит на высоте свыше 100 км.

Суборбитальный аппарат SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Стоимость двухчасового полета составит около 250 тысяч долларов.

Предполагается, что за это время пассажиры могут испытать невесомость и увидеть Землю из космоса. По словам организаторов, корабль будет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.

Ранее в официальном блоге Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщалось, что астронавты NASA Кристина Кох и Энн Макклейн выйдут в открытый космос 29 марта. Кристина Кох проведет на орбите более 200 суток.