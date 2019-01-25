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18:54

Стал известен новый гендиректор ЦНИИмаш

наука технологии

18:54

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Победителем конкурса на замещение должности гендиректора головного научного института Роскосмоса – Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) был выбран Сергей Коблов. Об этом сообщает сайт госкорпорации.

"Комиссия под председательством и. о. заместителя генерального директора по ракетно-космической промышленности госкорпорации "Роскосмос" Ивана Харченко признала победителем конкурса на замещение должности генерального директора ЦНИИмаш Сергея Коблова", – сказано в сообщении.

Днем 25 января сообщалось, что космический грузовик "Прогресс МС-09" отстыковался от МКС. Несгораемые элементы будут на Земле в 19:50 по Москве, их затопят в несудоходной части Тихого океана.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС могут перенести. Предположительно, его отодвинут с марта на апрель. Пересмотренный план пусков подготовят в ближайшее время.

наука технологии

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