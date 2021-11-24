В Испании показалась из-под воды затопленная десятки лет назад деревня

В Испании из-под воды показалась деревня Асередо, которая была затоплена в 1992 году из-за закрытия шлюзов. Об этом сообщает BBC.

Положение Асередо оказалось под угрозой в 1968 году, когда Испания и Португалия приняли решение построить плотину Линдозо на реке Лима. В результате Португалия закрыла свои шлюзы в 1992 году, поэтому деревня и оказалась под водой.

В деревне проживали около 120 человек. После подписания соглашения Португалия предложила гражданам переезд за деньги, что вызвало недовольство. Сначала некоторые даже объявили голодовку, однако через некоторое время население убедили покинуть свои дома.

По информации издания, деревня временами показывается из-под воды, когда в реке снижается ее уровень. За долгое время нахождения под водой дома превратились в руины. При этом некоторые строения практически не пострадали.

Ранее археологи обнаружили тела двух жертв извержения Везувия, которое в 79-м году уничтожило древнеримский город Помпеи. Одни из останков принадлежат одетому в короткую тунику римлянину в возрасте от 18 до 25 лет ростом около 156 сантиметров. Судя по позвонкам, этот человек выполнял "тяжелую физическую работу", что позволило исследователям предположить, что он являлся рабом.

