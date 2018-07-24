Московские студенты нашли тайник палеолитического художника на Урале

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Студенты МГУ имени Ломоносова обнаружили тайник палеолитического художника, проходя практику в Южно-Уральской археологической экспедиции, Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам специалистов, камни со скоплением охры, спрятанные в глубине расщелины, намеренно перевернули окрашенной стороной вниз. Кроме того, сверху тайник заложили крупными глыбами, чтобы сделать его совершенно незаметным для посторонних. Как пояснил руководитель Южно-Уральском археологической экспедиции Владислав Житенев, "интересна не только сама находка, но и ее местоположение – на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода".

С 2008 года Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ ведет исследования в Каповой пещере. Она находится в 400 километрах от Уфы на территории башкирского природного заповедника "Шульган-Таш".

Как отметили в пресс-службе вуза, Капова пещера – "один из немногих достоверных памятников с монументальной палеолитической живописью в Центральной и Восточной Европе". В частности, на стенах пещеры изображены такие древние животные, как шерстистый носорог, бизон и мамонт. По оценкам экспертов, эти рисунки были созданы примерно 17–19 тысяч лет назад.