Археологи обнаружили древнегреческие музыкальные инструменты на Тамани

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники Института археологии РАН нашли остатки античных музыкальных инструментов при раскопках на Таманском полуострове. Как уточнили в ИА РАН, речь идет о древнегреческих арфе и лире.

По словам руководителя Сочинской экспедиции на Тамани Романа Мимохода, до этой находки ученым была известна только одна частично сохранившаяся арфа из некрополя Пирея в Афинах, а также колки от арфы из некрополя в городе Тарант на территории Южной Италии. Первая из них, пояснили специалисты, была создана не позднее последней трети V века до нашей эры, а вторая датируется III−II веками до нашей эры. "В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одной из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире", − цитирует главу экспедиции ТАСС.

Как сообщили в ИА РАН, арфу и лиру удалось обнаружить во время раскопок древнего некрополя у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе полуострова. Именно в этой местности, отметили ученые, со второй четверти VI века до IV века до нашей эры располагался один из процветающих городов Боспорского царства.

Сочинская экспедиция проводит археологические работы у подножия горы уже в течение трех лет. В ходе раскопок специалисты обследовали свыше 600 древнегреческих захоронений, обнаружив ряд уникальных артефактов. По словам ученых, они свидетельствуют об активном взаимодействии греческой и местной культур на Тамани.