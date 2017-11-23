Tesla собрала в Австралии крупнейшую в мире батарею

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Компания Tesla в Австралии собрала крупнейшую в мире литий-ионную батарею. Сборка заняла почти два месяца. В ближайшее время батарею зарядят и начнут испытывать.

Емкость батареи составляет 100 мегаватт-час. Она состоит из отдельных блоков Tesla Powerpack, которые подключаются к мощному промышленному инвертору, преобразующему постоянный ток в переменный. Инвертор обеспечивает трехфазное питание от 380 до 480 вольт, сообщает "Интерфакс".

Батарея подключена к ветряной электростанции "Хорнсдейл", построенной французской компанией Neoen. 1 декабря хранилище подсоединят к общей энергосети.

Южная Австралия столкнулся с острой нехваткой электроэнергии после мощного урагана, случившегося в сентябре 2016 года. Тогда из-за стихии без электричества осталось около 1,7 миллиона человек.

Было принято решение развивать альтернативную энергетику. Власти объявили тендер на поставку системы хранения энергии. Предложением заинтересовался основатель Tesla Илон Маск.

Контракт был подписан в конце сентября 2017 года. Стоимость хранилища оценивается в 50 миллионов долларов.

Ранее Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla Semi. По словам бизнесмена, создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.