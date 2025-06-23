На Земле возможны магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце

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На Земле в ближайшие дни возможны магнитные бури из-за крупной корональной дыры на линии Солнца, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Довольно крупная корональная дыра наблюдается на обращенной к Земле стороне Солнца, рассказали ученые. Она движется с востока на запад и вышла на линию Солнце – Земля. При этом подчеркивается, что особенностью дыры является ее положение.

Дыры, наблюдавшиеся в последнее время, расположены сверху или снизу экватора. Нынешняя корональная дыра проецируется прямо на экватор, то есть находится точно в плоскости расположения планет. Это расположение уже позволяет дыре воздействовать на Землю, однако фактически потоки солнечного ветра дойдут только через 2–3 суток.

Специалисты отметили, что полностью избежать воздействия на Землю не удастся. Продолжительные геомагнитные возмущения ожидаются с 25 июня.

Астрономы называют корональными дырами на Солнце особые области в короне светила, где линии магнитного поля Солнца находятся в разомкнутом состоянии. Это ускоряет движения солнечной плазмы в открытый космос, откуда она часто попадает в окрестности Земли. Ученых давно интересует возникновение корональных дыр, а также то, можно ли прогнозировать их появление и дальнейшую эволюцию.

Ранее в Госдуме предложили уведомлять россиян о магнитных бурях через "Госуслуги". Данные о бурях можно получать из открытых данных, например, Института космических исследований РАН, и направлять уведомления в мобильном приложении, СМС или электронных письмах. Парламентарии отметили, что такая услуга способна повысить информированность метеозависимых граждан и создать новый инструмент цифрового взаимодействия государства с обществом.