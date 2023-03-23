Россияне увидят парад из пяти планет в конце марта

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Россияне смогут посмотреть на парад пяти планет сразу после захода солнца 28 марта. Об этом сообщает газета "Известия".

В конце месяца на небольшом участке неба можно понаблюдать за тем, как Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию. Лучше всего будут видны Меркурий и Юпитер.

Для того чтобы увидеть Уран, придется воспользоваться телескопом или биноклем.

Следующий парад можно увидеть в апреле, но уже с меньшим количеством планет.

Ранее астрономы предупреждали о магнитных бурях, которые могут настигнуть Землю 26 и 30 марта. По их словам, бури ожидаются из категории G1 (слабые возмущения). Ученые добавили, что буря может настигнуть планету и 2 апреля из-за возбужденной магнитосферы.



Москвичи смогут увидеть парад планет в марте

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