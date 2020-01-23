У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг

Фото: New England Journal of Medicine/Dr Pier Paolo Petrone

Группа ученых обнаружила в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидный материал. Об этом говорится в издании New England Journal of Medicine.

Итальянские ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II изучили останки человека, найденного при раскопках еще в 1960-е годы. Отмечается, что тело было обнаружено под пеплом от вулкана в одном из домов.

Спустя более полувека ученые изучили головной мозг этого человека, внутри которого обнаружили кусок стекла. В других частях тела специалисты подобных изменений не увидели. Ученые уверены, что вулканический жар смог превратить ткани мозга в стекло.

"Внимательно изучив останки, я заметил, что внутри головы блестело что-то темное. Я понял, что это были маленькие черные фрагменты, похожие на обсидиан, но определенно более хрупкие. Этот материал сохранился исключительно в черепе жертвы", – пояснил автор исследования Пьер Паоло Петроне.

Ученые отмечают, что в тот день температура достигала 520 градусов Цельсия, что привело к испарению мягких тканей в головном мозге. Специалисты считают, что к остеклению остатков мозга привела резко упавшая температура. Похожие изменения тканей специалисты видели лишь при пожарах в Дрездене и Гамбурге во время Второй мировой войны.

Около 20 лет назад Петроне со своей исследовательской группой провел исследование, в ходе которого выяснил, что жертвы Везувия подверглись тепловому удару. При этом до этого долгое время считалось, что трагедия произошла исключительно из-за воздействия газов и пепла на человека.

