Три российских города могут попасть под метеоритный дождь

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Ученые на международной конференции в Рейкьявике назвали три города в России, куда в декабре может упасть крупнейший метеорит.
В зоне риска, по мнению исследователей, окажутся Казань, Самара и Нижний Новгород, передает "Российская газета".
Как рассказал замдиректора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Сергей Аверьянов, в настоящий момент метеоритный поток движется по направлению к Земле. Самый крупный метеорит достигает 25 метров и весит более 20 тысяч тонн. Однако он может сгореть в процессе вхождения в атмосферу планеты или вовсе пролететь мимо.
Ранее ученые сообщили, что 17 декабря к Земле приблизится гигантский астероид Фаэтон.
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