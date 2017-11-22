Три российских города могут попасть под метеоритный дождь

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Ученые на международной конференции в Рейкьявике назвали три города в России, куда в декабре может упасть крупнейший метеорит.

В зоне риска, по мнению исследователей, окажутся Казань, Самара и Нижний Новгород, передает "Российская газета".

Как рассказал замдиректора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Сергей Аверьянов, в настоящий момент метеоритный поток движется по направлению к Земле. Самый крупный метеорит достигает 25 метров и весит более 20 тысяч тонн. Однако он может сгореть в процессе вхождения в атмосферу планеты или вовсе пролететь мимо.

Ранее ученые сообщили, что 17 декабря к Земле приблизится гигантский астероид Фаэтон.