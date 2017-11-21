NASA обнаружило в Солнечной системе астероид из другого созвездия‍

21 ноября, 13:21
Фото: ТАСС/Ferrari/Zuma
Специалисты NASA обнаружили в Солнечной системе необычное небесное тело, которое прилетело из межзвездного пространства. По словам ученых, этот астероид стал первым "гостем" из другого созвездия, который им удалось зафиксировать.
Как сообщают "Аргументы недели", астероид, названный командой телескопа Pan-STARRS Оумуамуа, по форме напоминает сигару. Его длина равняется 400 метрам и в 10 раз превышает толщину. Астрономы пояснили, что речь идет о каменистом объекте красноватого цвета с высоким содержанием металла. Произведя расчеты орбиты астероида, специалисты пришли к выводу о том, что это космическое тело, в отличие от всех замеченных ранее, возникло не внутри Солнечной системы, а прибыло туда из межзвездного пространства.
В настоящее время ученые планируют продолжить наблюдения за уникальным астероидом, чтобы выяснить, откуда он прилетел и куда отправится в дальнейшем.
Ранее астрономы сообщили о приближении к Земле гигантского астероида. По оценкам ученых, астероид Фаэтон диаметром примерно в пять километров 17 декабря окажется на расстоянии 10 миллионов километров от Земли, то есть достаточно близко по космическим меркам. Особенностью астероида является его "сопровождение" – метеорный поток Геминиды, который достигнет своей максимальной активности 13–14 декабря. В эти дни в небе можно будет наблюдать сотни метеоров и даже яркие болиды.
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