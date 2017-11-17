Жители Лапландии наблюдали в небе падение метеорита

17 ноября 2017, 14:53
Фото: AP/Paul White
Аварийные службы финской Лапландии зафиксировали большое количество звонков местных жителей, которые рассказывали о падающем с неба огненном объекте. Инцидент произошел в ночь на 17 ноября.
Испуганные жители решили, что это падает самолет, однако никаких ЧП зарегистрировано не было, а объект оказался, по предварительной информации, метеором.
"Согласно наблюдениям, после возникшей вспышки на небе раздался громкий шум, жители домов ощутили землетрясение", – цитирует пожарного Центра по чрезвычайным ситуациям населенного пункта Инари Маури Саниола РИА Новости.
О явлении сообщали люди, проживающие в самых северных населенных пунктах Финляндии: Утсйоки, Каригасниеми, Инари. Точных данных о том, было ли причиной явления небесное тело или старый космический аппарат, пока не известно, сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ.
Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.
Ранее в США, в городе Финикс, на записи камеры видеонаблюдения также попало падение метеорита. Ролик длиной в несколько секунд опубликован в сети. Небесное тело вошло в атмосферу и озарило город ярким свечением.
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