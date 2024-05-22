Астроном Кошман: земляне не увидят "парад планет" из-за Солнца

Фото: depositphotos/frenta

"Парад планет", при котором небесные тела Солнечной системы выстраиваются по одну сторону от звезды, должен произойти 3 июня. Однако жителям Земли не удастся его увидеть, рассказала астроном, глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"3 июня все планеты находятся вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Они располагаются в секторе <...> от северо-восточного до юго-восточного горизонта и не видны <...> на дневном небе. Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца", – цитирует эксперта ТАСС.

Она уточнила, что Сатурн станет единственной планетой, которую удастся увидеть в небе землянам. Заметить его можно будет только в течение часа перед рассветом. Планету будет видно низко над горизонтом при ясном небе.

Астроном также рассказала, что "парад планет" в традиционном понимании предполагает более узкий сектор их расположения, соответствующий примерно 20–30 градусам. В этот раз он будет близок к 90 в связи с тем, что 3 июня ко всем планетам присоединится убывающая Луна, которая приблизится к Марсу.

Ранее сообщалось, что ученые провели исследование, на основании результатов которого заявили, что мощные магнитные бури оказывают значительное влияние Землю. Они предположили, что в случае начала бури максимальной силы люди могут столкнуться с финансовыми потерями, бытовыми неудобствами и человеческими жертвами из-за перебоев в работе электроприборов.