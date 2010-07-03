Астронавты NASA обновили энергетическое оборудование МКС

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Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг завершили 214-й по счету выход в открытый космос с МКС. Они выполнили работы по обновлению энергетического оборудования Международной космической станции.

Прямую трансляцию вел сайт NASA. Макклейн и Хейг установили три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые способны заряжаться от одной из солнечных батарей МКС. Устройства доставили прошлой осенью на японском грузовом корабле.

За пределы станции астронавты вышли в 15:05 по московскому времени. Спустя некоторое время у них возникли проблемы. Из-за застрявшего винта астронавты не могли отвинтить одну из адаптерных панелей для подключения аккумулятора.