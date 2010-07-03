У астронавтов США возникли проблемы в открытом космосе

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Американские астронавты столкнулись с техническими проблемами во время выхода в открытый космос с борта МКС. Они возникли при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей, сообщает NASA.

Из-за застрявшего винта астронавты не могли отвинтить одну из адаптерных панелей для подключения аккумулятора. По их словам, после нескольких безрезультатных попыток пришлось с силой отвинтить панель. После успешного отделения панели астронавты продолжили работу.

22 марта они вышли в космос с борта МКС для замены старых никель-водородных аккумуляторов на более мощные литий-ионные аккумуляторы.

Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 мск. Они должны установить три новых аккумулятора на внешней стороне МКС. Новые аккумуляторы доставили на МКС прошлой осенью седьмым по счету японским грузовым кораблем.