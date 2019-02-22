Ученые нашли существо, которое может обходиться без сна

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Британские энтомологи выяснили, что мухи-дрозофилы способны обходиться без сна. При этом выяснилось, что в поведении самцов и самок есть некоторые различия.

Как сообщает Science Advances, специалисты наблюдали за поведением мух на протяжении долгого времени и фиксировали среднее время сна и период бодрствования. В результате оказалось, что большинство самок уделяли отдыху всего 20 процентов времени. Еще шести процентам хватало одного часа в сутки. А вот мужским особям требовалось больше времени для сна. При этом эксперты выяснили, что депривация сна не повлияла на продолжительность жизни насекомых.

Ранее американские ученые обнаружили неожиданные негативные последствия долгого сна. По мнению специалистов, сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных.

Выяснилось, что женщины, которые сообщили о мертворождении, на 63 процента чаще сообщали о том, что спали более девяти часов в последний месяц беременности, а также о том, что реже просыпались среди ночи. Связь между сном и долей мертворождения оказалась независимой от других факторов.