Финские ученые создали кофе без зерен

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Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT), который находится в городе Эспоо, получили кофе из клеток кофейного дерева. Об этом пишет Yle.

Руководитель исследования Хайко Ришер рассказал, что кофе произведен в лаборатории, по вкусу он на 80% похож на настоящий. Он признал, что для приготовления кофе подобным способом нужно множество новых технологий. В частности, он обжаривается с помощью лазерных лучей.

Продукт назвали Beanless Coffee (кофе без зерен). Исследователи выразили надежду, что разработка заинтересует производителей. Между тем процесс получения статуса пищевого продукта для данного кофе может занять около четырех лет.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что попытки перестать выпивать несколько чашек кофе, чтобы взбодриться, будут напрасными, если не устранить гормональный сбой, из-за которого человек вынужден употреблять этот напиток.

До этого швейцарские ученые из психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета доказали, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции. Во время эксперимента специалисты оценивали когнитивные способности при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти.

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