Названа самая необычная заявка на патент в 2019 году

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В Роспатенте обозначили самую необычную заявку на патент в нынешнем году. Об этом рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

"Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент", – сообщил Ивлиев в интервью РИА Новости.

Глава Роспатента также подчеркнул, что ключ имеет удачное внешнее решение в виде ярко-красного цвета. Это поможет не потерять его из вида.

"Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа", – уточнил Ивлиев.

Он отметил, что в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подали из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии и сельское хозяйство.

"Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Эти организации подали более 60 патентных заявок", – уведомил глава ведомства.

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