Корабль "К. Э. Циолковский" с экипажем пристыковался к МКС

Фото: vk.com/roscosmos

Пилотируемый корабль "К. Э. Циолковский" с тремя членами нового экипажа МКС успешно пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента станции. Трансляцию полета ведет "Роскосмос".

Ракета "Союз-2.1а", которая вывела транспортник на орбиту, стартовала с Байконура в 16:54 по московскому времени. Корабль доставил на борт МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио.

Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на орбите 188 дней. Пуск стал первым в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах. Возвращение экипажа на Землю назначено на 28 марта 2023 года.

В настоящее время на борту МКС работают россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, которые вернутся на Землю 29 сентября. Также на станции находятся американские астронавты Челл Линдгрен, Джессика Уоткинс и Боб Хайнс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко может побить рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли, сообщили в "Роскосмосе".

Кононенко наравне с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О’Хара отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года.

