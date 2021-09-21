Частная компания из России собирается запустить спутники на орбиту к 2022 году

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Фото: Depositphotos/rottenman
Российская частная космическая компания "Спутникс", входящая в состав инновационного центра "Сколково", планирует запустить малые космические аппараты на земную орбиту в рамках программы Space-Pi уже к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
Научно-образовательный проект Space-Pi от Фонда содействия инновациям занимается разработкой и созданием малых космических аппаратов (размером 10х10х10 сантиметров), в том числе и для автоматической идентификации судов (АИС).
"Запуск с участием космических аппаратов в рамках проекта Space-Pi в настоящее время запланирован на I квартал 2022 года", – сообщили в пресс-службе "Спутникс".
На данный момент в компании занимаются подготовкой космических аппаратов, проходит штатная интеграция полезных нагрузок со спутниковыми платформами.
На орбиту аппараты планируется отправить в качестве попутной нагрузки.
Ранее сообщалось, что вернулся на землю космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX c непрофессиональными космонавтами. Членами экипажа стали ассистент врача, инженер по обработке данных, профессор геологии, а также бизнесмен Джаред Айзекман.
Crew Dragon c первым гражданским экипажем вернулся на Землю
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