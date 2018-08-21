Контактные линзы вредят Мировому океану – ученые

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Попадание использованных контактных линз в канализацию пагубно влияет на Мировой океан и почву. Выводы группы американских ученых публикует журнал Scientific American, передает "Вечерняя Москва".
"Из-за мелких кусочков пластика, попадающих в реки или океан, создается угроза для обитателей водного мира", – отметил автор исследования Рольф Холден во время очередной конференции Американского химического общества.
Специалист подчеркнул, что только в США около 45 миллионов человек носят контактные линзы и смывают их в раковину или унитаз. В сточные воды этой страны ежегодно попадает почти 2,9 миллиарда линз, что составляет от шести до десяти тонн.
Отмечается, что линзы могут накапливать токсины из окружающей среды и передавать их вверх по пищевой цепи. Такая тенденция может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье людей.
Ранее ученые из Университета Ньюкасла в Англии впервые создали 3D-печатные роговицы для человеческих глаз. По словам экспертов, открытие поможет спасти более 10 миллионов человек от болезни роговиц во всем мире.
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