В Московском планетарии назвали продолжительность дня 21 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В этом году летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 12 часов 14 минут по московскому времени. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Летним солнцестоянием называется день, когда солнце дольше всего находится над горизонтом, ознаменовывая начало астрономического лета в Северном полушарии. 21 июня продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты. Восход будет в 03:45 по московскому времени, заход – в 21:19, отметила специалист.

"Это самый длинный день в году и самая короткая ночь. В наших широтах ночь длится около 7 часов, соответственно, в остальное время – день", – объясняет Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария 12 часов 14 минут – это точка солнцестояния, наиболее удаленная от эклиптики. То есть это определенное положение солнца, при котором оно занимает самое высокое положение на юге по сравнению со всем годом.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает в 2022 году полное лунное и частное солнечное затмения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов. 25 октября можно будет наблюдать частное солнечное затмение, 8 ноября – полное лунное, уточнил он.

