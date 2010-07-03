Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на сутки

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Запуск "Протона-М" на Байконуре отложен на сутки.

"При подготовке ракеты-носителя с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", – говорится в сообщении "Роскосмоса" в микроблоге Twitter.

Пуск был назначен на пятницу, 21 июня, в 15:17 по московскому времени.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Предназначена для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников. Разработчик и изготовитель – Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

В конце мая на "Протоне" с Байконура был запущен самый мощный российский аппарат связи "Ямал", который обеспечит связь и доступ в интернет в России и странах СНГ, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

