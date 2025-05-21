Москвичи 21 мая смогут увидеть пролетающий над Землей астероид

Фото: depositphotos/sdecoret

Москвичи смогут увидеть астероид 2025 KF, пролетающий рядом с Землей, в 20:30 в среду, 21 мая. Однако он будет заметен только через камеру или телескоп, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего сотрудника лаборатории физики высоких энергий МФТИ, кандидата физико-математических наук Евгению Кравченко.

По ее словам, небесное тело не является опасным для жителей планеты, несмотря на сильное сближение с ней.

"Из-за высокой скорости он не сможет задержаться в околоземном пространстве. Даже в случае гипотетического столкновения объект такого размера, скорее всего, полностью сгорел бы в атмосфере, не причинив существенного ущерба", – объяснила эксперт.

Как отметила ученая, такие сближения случаются часто, однако заметить малые тела на коротком временном промежутке удается не всегда, что указывает на возможность развития систем обнаружения околоземных объектов.

Ранее агентство NASA повысило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года до 3,8%. Также были уточнены его размеры – диаметр составляет 53–67 метров. Кроме того, не исключен вариант столкновения небесного тела с Землей.

