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Наука

13:28

Ученые обучили роботов взаимодействовать с тканями и веревками

наука

Фото: скриншот видео youtube.com/University of Michigan ARM Lab

Ученые из Мичиганского университета обучили роботов поднимать и перемещать мягкие предметы, которые постоянно меняют форму, – ткани и веревки. Об этом сообщает News.ru.

Сначала исследователи создали свободно передвигающуюся в открытом пространстве простую модель веревки. Затем постепенно добавляли препятствия и ввели классификатор, чтобы роботы научились обращаться с материалом, который ведет себя непредсказуемо.

Обученные алгоритмом роботы смогли поднимать и перемещать мягкие предметы. При этом у них не было информации о геометрии окружающего мира и физических свойствах.

Кроме того, роботов научили отказываться от выполнения текущих задач, когда они начинают "понимать", что ситуация выходит из-под контроля.

Целью проекта была в том числе проверка работы машин в новых условиях и с неизвестными предметами.

Ранее сообщалось, что инженеры из США разрабатывают роботов-полулюдей – киборгов с биологическими мышцами.

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