Вернувшихся с МКС космонавтов эвакуировали из "Союза"

Специалисты наземных групп завершили эвакуацию из спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов NASA Серину Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александра Герста, сообщает телеканал Москва 24.

Все три члена экипажа корабля успешно эвакуированы. Корабль отстыковался от МКС в 04:40, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

В 8:02 "Союз" приземлился в казахстанской степи в 147 километре юго-восточнее города Жезказган. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. "Союз" также привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", в обшивке которого было обнаружено отверстие. Проверка показала, что "дыра" не представляет опасности для жизни экипажа.

Пробы с бытового отсека корабля "Союз МС-09" передадут компетентным органам в подмосковном Королеве, а не на месте приземления. Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12".

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха.