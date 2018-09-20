Ученые нашли "органические останки" древнейшего животного Земли

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Российские палеонтологи нашли первые "органические следы" древнейшего многоклеточного животного Земли.
Как рассказал изданию Science первооткрыватель окаменелостей из Национального университета Австралии в Канберре Илья Бобровский, чтобы найти отпечатки дикинсонии, в которых сохранились следы органики, ему пришлось забраться в самый глухой уголок России. Отпечатки были найдены среди отвесных скал у берегов Белого моря высотой примерно 60-100 метров.
Когда ученые извлекли их из отпечатков дикенсонии и из других окаменелостей, они обнаружили, что останки первых животных Земли действительно содержат в себе те вещества, которые присутствуют в организме многоклеточных существ, но отсутствуют в тканях растений, грибов и внутри различных простейших.
Ранее в сентябре международная группа археологов обнаружила на севере Египта поселение каменного века. По словам исследователей, это первая находка, восходящая к эпохе неолита.
Ученые, работающие в районе Телль-эс-Самара провинции Дакахлия с 2015 года, наткнулись на ямы для хранения продуктов. В них были обнаружены кости животных и останки органического происхождения. Помимо этого, в яме также лежали каменные орудия и изделия из глины.
По словам исследователей, подробный анализ найденных предметов поможет спроектировать карту первых поселений данного региона и проследить процесс зарождения сельского хозяйства в дельте Нила.
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