Ученые нашли способ борьбы с ростом опухоли головного мозга

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Международной группе ученых удалось найти новый способ лечения опухоли головного мозга. Проведенный на мышах эксперимент дал первые положительные результаты.
Как сообщает "Вечерняя Москва", специалистам удалось создать препарат KHS101. С помощью него они повреждали митохондрии злокачественного образования. При этом не трогали здоровые клетки. В результате рост опухоли у животных сократился вдвое.
В ближайшее время препарат ждет несколько проверок. После этого его планируют испытывать на людях.
Ранее специалисты выяснили, что модифицированный вирус полиомиелита помогает лечить опухоли мозга. Ученые, тестировавшие средство, отметили повышение выживаемости людей с гиобластомой.
Пациенты со страшным диагнозом обычно живут не более 20 месяцев, но участники эксперимента прожили три года. Вирус полиомиелита провоцирует смертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы, но модифицированный вариант оказался полезен.
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