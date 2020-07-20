В Африке обнаружили трещину, которая разделит континент

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Британские ученые зафиксировали в Эфиопии трещину, которая расколет континент надвое, передает телеканал NBC News.
При этом утверждается, что через пять-десять миллионов лет на месте разлома появится новый океан. По словам исследователей, она образовалась в регионе Афар на территории Эфиопии в 2005 году.
Длина трещины составляет 56 километров. Ученые отмечают, что она растет в связи с движением тектонических плит. Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.
Заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин рассказал "Вечерней Москве", что ученые давно и хорошо знакомы с упомянутым местом.
По словам профессора, в России также есть континентальный рифт, который находится в районе озера Байкал и тоже очень медленно расширяется.
Он заключил, что в отдаленном будущем количество континентов и океанов на планете увеличится, а потом, по аналогии с геологическим прошлым Земли, континенты вновь соберутся вместе и образуют суперматерик.
Французские и австралийские геологи ранее выяснили, что формирование нового континента идет на островах архипелага Кергелен в южной части Индийского океана.
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