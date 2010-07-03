Запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили на август

Специалисты выявили проблемы при наземных испытаниях беспилотного корабля Starliner американской компании Boeing. В этой связи его пуск переносится с апреля на август. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.
Также на более поздний срок переносится старт Starliner к МКС в пилотируемом режиме. Он был намечен на август текущего года. Корабль должен был доставить к МКС астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавта Boeing Кристофера Фергюсона.
3 марта к МКС пристыковался корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX. На его борту был маникен Эллен Рипли и груз массой около 200 килограммов.
Стыковка проходила в автоматическом режиме с применением нового узла, который был установлен на МКС в 2016 году. Испытательный полет проходил без экипажа, однако все операции проводились таким образом, если бы на борту находились люди.
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