Запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили на август

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Специалисты выявили проблемы при наземных испытаниях беспилотного корабля Starliner американской компании Boeing. В этой связи его пуск переносится с апреля на август. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

Также на более поздний срок переносится старт Starliner к МКС в пилотируемом режиме. Он был намечен на август текущего года. Корабль должен был доставить к МКС астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавта Boeing Кристофера Фергюсона.

3 марта к МКС пристыковался корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX. На его борту был маникен Эллен Рипли и груз массой около 200 килограммов.

Стыковка проходила в автоматическом режиме с применением нового узла, который был установлен на МКС в 2016 году. Испытательный полет проходил без экипажа, однако все операции проводились таким образом, если бы на борту находились люди.

